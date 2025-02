Sanremo 2025, il coraggio di Bianca Balti: “Questa volta mi divertirò”

(Adnkronos) – Lei il festival di Sanremo l'aveva già fatto, con Fabio Fazio nel 2013, ma questo volta è diverso. "Non mi ero divertita ma adesso mi divertirò", dice Bianca Balti raggiungendo Carlo Conti sul palco del teatro Ariston per la seconda serata del festival di Sanremo 2025. "Una mamma, una modella e in questo momento soprattutto una guerriera", dice Conti sottolineando il coraggio e la forza della top model che in questi mesi sui social ha mostrato la sua battaglia contro un cancro ovarico. E' la prima volta nella storia del festival che un co-conduttore si mostra con la testa rasata a causa delle cure chemioterapiche. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



