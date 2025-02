Sanremo 2025, i Duran Duran tornano dopo 40 anni. Simon Le Bon: “Perso per i Maneskin”

(Adnkronos) – Il segreto che tiene uniti i Duran Duran dopo 40 anni? "Tre cose: adoriamo la musica che facciamo, è ancora bellissima e pensiamo che non ci sia nessuno che fa una musica meravigliosa come noi quattro insieme, ridiamo tantissimo, ed è importante quando c'è un rapporto artistico così importante e infine ci dividiamo i soldi in modo equo tra noi quattro". I Duran Duran sbarcano all'Ariston per salire stasera sul palco in qualità di ospiti della terza serata del festival di Sanremo 2025: l'iconica band torna al festival dopo 40 anni. Era il 1985 quando il gruppo new wave calcò le scene della kermesse, condotta in quell'anno da Pippo Baudo. "Eravamo veramente pazzi, e ancora non così famosi – ricordano -. In Italia la gente cominciava a volerci bene, c'era uno stuolo di ragazzine che ci seguiva impazzito dovunque". Sanremo "ha sempre l'atmosfera anni Ottanta o anche Settanta – dicono poi sul festival -. Continuano ad alimentare questa atmosfera assolutamente interessante. Anche quello odierno è altrettanto stimolante esattamente come negli Anni Ottanta e questo non può che farci felici". "Io sono un fan assolutamente perso per i Maneskin, dovreste essere orgogliosi di avere un gruppo così in Italia", la dichiarazione d'amore per la rock band romana di Simon Le Bon, proprio nel giorno in cui Damiano David sarà ospite sul palco dell'Ariston. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Febbraio 2025