Sanremo 2025, Geppi Cucciari e i finti complimenti a Il Volo

(Adnkronos) – Geppi Cucciari stronca Il Volo con un sorriso a Sanremo 2025 ma nessuno, o quasi, se ne accorge. Il siparietto con 'legnata' va in scena nella serata delle cover e dei duetti. Il Volo si esibisce con Clara proponendo una versione di The sound of silence di Simon & Garfunkel. Alla fine dell'esecuzione, Carlo Conti e Geppi Cuccari raggiungono i cantanti sul palco. Dal capannello si stacca Gianluca Ginoble, membro del trio: "Geppi io ti adoro, è la prima volta che ti incontro". "Il Volo dimostra che può cantare qualsiasi canzone e purtroppo lo fa. Meravigliosi…", il 'complimento' di Geppi Cucciari. Il 'purtroppo' non viene colto e i 'grazie' in risposta si sprecano.



Pubblicato il 14 Febbraio 2025