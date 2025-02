Sanremo 2025, Elettra Lamborghini: chi è la co-conduttrice della terza serata del Festival

(Adnkronos) –

Elettra Lamborghini affiancherà Carlo Conti nella terza serata del Festival di Sanremo 2025 come co-conduttrice insieme a Katia Follesa e Miriam Leone. La cantante e showgirl torna sul palco del Teatro Ariston dopo il suo debutto in gara tra i Big nel 2020 con il brano 'Musica (e il resto scompare)' regalando in mondovisione un momento indimenticabile: il twerking sul palco. Elettra Miura Lamborghini nasce il 17 maggio 1994 a Bologna da papà Tonino e mamma Luisa Peterlongo. È sorella di quattro fratelli: Ferruccio (pilota di moto, CEO e vicepresidente della Torino Lamborghini Spa), Ginevra (ex concorrente del Grande Fratello Vip) e le gemelle Lucrezia e Flaminia Lamborghini. Il suo cognome è uno dei più noti nel mondo automobilistico. Il papà Tonino, infatti, è imprenditore e figlio di Ferruccio Lamborghini, fondatore della prestigiosa azienda di macchine. Il suo nome è un omaggio alla Lamborghini Miura, la prima supercar della storia, prodotta dal 1966 al 1973. Elettra Lamborghini si inserisce nel mondo dello spettacolo nel 2015 quando partecipa al reality ‘Super Shore 16’ in onda in Spagna e in America Latina. Nel 2017 Elettra diventa concorrente del "Gran Hermano VIP", la versione spagnola del Grande Fratello. Ma il suo sogno più grande era quello di fare la cantante. Nel 2018 pubblica il suo primo singolo ‘Pem Pem’, destinato a diventare un successo radiofonico, permettendo a Elettra di ottenere l’accesso nel panorama della musica italiana, e anche due dischi di platino. L’anno successivo, Elettra ottiene il ruolo di giudice in The Voice of Italy – in onda su Rai 2 – accanto a Morgan, Gue Pequeno e Gigi D'Alessio. E nel 2020 calca il palco più importante d’Italia: Festival di Sanremo con il brano ‘Musica (e il resto scompare)’. Seguono altri successi radiofonici e hit estiva, nota la collaborazione con Shade per il brano 'Dire, fare, baciare'. Nel 2022 al Madame Tussauds Amsterdam viene presentata la statua in cera di Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini è sposata con il dj olandese Afrojack. I due sono convolati a nozze nel 2020 a Villa del Balbiano, a Ossuccio, sul lago di Como e ora vivono insieme a Miami, in Florida. Nello studio di Verissimo, Elettra ha raccontato di aver trovato la sua anima gemella: "Sono innamorata di lui più adesso di quando l’ho conosciuto. Non litighiamo mai e stiamo maturando insieme. Ho trovato la mia persona. Mi piace tutto di lui, amo stare in sua compagnia e tutta la nostra vita". Elettra Lamborghini è stata spesso "accusata" di aver ricorso a dei ritocchini chirurgici, a causa del suo cambiamento fisico. Ma la cantante ha ammesso che durante il lockdown del 2020 si è sottoposta a una dieta detox che le ha permesso di perdere diversi chili. Elettra Lamborghini ha raccontato di aver avuto un’infanzia serena circondata dall’amore dei suoi animali e a oggi possiede molti cani (Chihuahua è la sua razza preferita) e 5 cavalli. Elettra Lamborghini ha la grande passione dei tatuaggi e in tutto il corpo ne ha più di 40. Il tattoo più famoso è quello a macchia di leopardo sul gluteo sinistro, anche se a oggi si è detta pentita di averlo fatto e desidererebbe toglierlo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Febbraio 2025