Sanremo 2025, è dominio social: oltre mezzo miliardo di interazioni, l’analisi

(Adnkronos) – Con oltre 500 milioni di interazioni e 3 milioni di post raccolti dalla piattaforma Socialdata, la ricerca di Socialcom in esclusiva per Adnkronos, fotografa il dominio dei social nel racconto del Festival di Sanremo 2025. Sebbene il pubblico online non corrisponda a quello del televoto, l’analisi suggerisce chi vincerebbe se a decidere fosse la rete. Giorgia è la regina delle conversazioni, se il voto fosse deciso oggi sui social sarebbe la favorita. Anche la crescita dei follower è un indicatore rivelatore. Fedez, con oltre 20 milioni di follower tra Instagram e TikTok, è il più seguito in assoluto. Olly è il più amato tra i giovani. "I social non prevedono il vincitore ma raccontano il pubblico. Con oltre 500 milioni di interazioni, Sanremo 2025 conferma che TikTok e YouTube sono il palco principale per la musica", spiega il Ceo di Socialcom, Luca Ferlaino. "Le analisi indicano Giorgia come favorita per l’affetto del pubblico, ma evidenziano la forza di Fedez, trascinato dalla sua community, e l’ascesa di Olly, il più amato tra i giovani". Nella quarta serata del Festival oltre 500 milioni di interazioni (like, commenti e visualizzazioni video) e 3 milioni di post. Giorgia è la regina delle conversazioni con circa 93.000 post, 20 milioni di interazioni e il sentiment più positivo (35%), complice la sua vittoria nella serata delle cover. A seguire Fedez, con 88.000 post, che guida l’engagement (37 milioni di interazioni) grazie alla connessione tra il testo della sua canzone e la sua vita personale. Condivide con Giorgia quasi lo stesso livello di sentiment positivo (34%), alimentato dall’attaccamento della sua vasta fanbase. Seguono: Simone Cristicchi con 84.000 post, 17 milioni di interazioni e 28% di sentiment positivo; Olly con 71.000 post, 19 milioni di interazioni e il 30% di sentiment positivo; infine, Achille Lauro con 46.000 post, 16 milioni di interazioni e il 28% di sentiment positivo. Se il voto fosse deciso oggi sui social, Giorgia sarebbe la favorita, premiata per la sua voce e il duetto con Annalisa. Ma l’underdog Olly, forte dell’apprezzamento per la sua canzone e della crescita esponenziale sui social, potrebbe sorprendere. Fedez, invece, potrebbe ribaltare tutto se il suo enorme seguito si traducesse in voti. Fedez è il più seguito su Instagram e TikTok con oltre 20 milioni di follower. A seguire ci sono Elodie con 4.542.774, Tony Effe con 4.336.131, Guè con 2.837.887, Rocco Hunt con 2.697.351, Achille Lauro con 2.178.409, The Kolors con 1.938.780, Rose Villain con 1.854.618 e Gaia con 1.587.994. Olly registra la crescita più alta; quasi 400.000 nuovi follower tra Instagram e TikTok, superando tutti per crescita durante il festival. A seguire: Lucio Corsi guadagna 230.284 follower in più, Tony Effe 163.825, Rose Villain 130.678, Achille Lauro 129.727, Rocco Hunt 115.003, Serena Brancale 102.570, Giorgia 100.275, Brunori Sas 90.812 e Clara 84.066. Nella classifica dei video delle performance sui profili Rai di TikTok (@RaiSanremo) e YouTube (@RaiSanremo), Fedez domina con 12 milioni di visualizzazioni. Nei video ufficiali dei brani su YouTube, Olly è in testa con 2,1 milioni. Mentre la sua esibizione della prima serata sul profilo Rai di TikTok registra 5,9 milioni. A seguire: l'esibizione della prima serata di Tony Effe registra sul profilo Rai di TikTok 8,5 milioni; l'esibizione della prima serata dei Coma Cose sul profilo Rai di TikTok registra 6,3 milioni e il videoclip ufficiale di 'Cuoricini' 1,6 milioni; l'esibizione di Simone Cristicchi sul profilo Rai di YouTube registra 2,8 milioni; l'esibizione di Giorgia sul profilo Rai di YouTube 2,8 milioni, mentre il videoclip ufficiale di 'La cura per me' 1,5 milioni; l'esibizione di Lucio Corsi sul profilo Rai di YouTube 1,6 milioni; l'esibizione di Brunori Sas 1,3 milioni. Infine, il videoclip ufficiale di 'Incoscienti giovani' di Achille Lauro 1,8 milioni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Febbraio 2025