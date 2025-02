Sanremo 2025, è boom di ascolti per la seconda serata

(Adnkronos) – Boom di ascolti per la seconda serata di Sanremo 2025. Secondo la total audience rilasciata da Auditel gli spettatori sono stati 11.700.000 con uno share del 64,5%. Il confronto con i dati del passato non è immediato, perché i dati fino all'anno scorso, sono disponibili solo sulla fruizione televisiva. Ma nel 2024 l'ascolto medio della seconda serata, calcolato sul campione Auditel delle sole tv, fu di 10.361.000 spettatori con il 60.1% di share. Nel 2023 l'ascolto medio della seconda serata del festival (sempre calcolato sulle sole tv) fu di 10.545.000 spettatori con il 62,3% di share, nel 2022 di 11.320.000 spettatori con il 55,8% di share, nel 2021 di 7.585.000 spettatori con il 42.1% di share, nel 2020 di 9.693.000 spettatori co il 53.3% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Febbraio 2025