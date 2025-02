Sanremo 2025, Cristicchi: “La canzone piace a Meloni e Schlein”

(Adnkronos) – "Questa canzone è piaciuta sia a Giorgia Meloni che a Elly Schlein". Simone Cristicchi, a Domenica In, risponde alle domande su Quando sarai piccola, la canzone che racconta il rapporto con la mamma malata di Alzheimer. "Sono riuscito a metterle d'accordo", dice Cristicchi. "Tutti mi hanno detto che questa è una canzone di speranza. Il vero regalo che mi ha fatto questo Festival è che questa canzone è piaciuta ai ragazzi, che nel brano rivedono i loro nonni", dice Cristicchi. Le critiche lo hanno ferito? "In questi giorni sono successe cose straordinarie", dice glissando davanti alla domande che fanno riferimento a commenti negativi sul brano e sulla descrizione della malattia e in particolare alla 'romanticizzazione della malattia' citata da Selvaggia Lucarelli. "Sono successo tante cose belle, le altre lasciano il tempo che trovano", ripete. "Questo Festival mi ha permesso di farmi conoscere dai giovani, potranno approfondire il mio repertorio e il mio teatro. Io sono un uomo di teatro e dopodomani torno sul palcoscenico", aggiunge. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Febbraio 2025