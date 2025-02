Sanremo 2025, Conti e il caso Fedez: “Non è indagato”

(Adnkronos) –

Fedez, Bianca Balti, gli ascolti. Carlo Conti, nella conferenza stampa di oggi prima della terza serata di Sanremo 2025, risponde alle domande dei giornalisti. "Fedez non è indagato", dice in merito all’inchiesta 'doppia curva' e alle intercettazioni uscite sulla stampa tra il capo degli ultras del Milan, Luca Lucci e i due rapper Emis Killa e Fedez. "Faccio il direttore artistico, non sono un giudice. Mi occupo di canzoni", aggiunge. Emis Killa, indagato, si è ritirato dal Festival prima dell'inizio della manifestazione alla quale ora partecipano 29 e non 30 cantanti. Fedez, che si è esibito anche nella seconda serata, è tra i 5 cantanti al top della classifica con il suo brano Battito. La serata del 12 febbraio è stata impreziosita dalla co-conduzione di Bianca Balti. "Ieri al mio fianco una donna straordinaria, unica, una guerriera. Credo che la presenza di Bianca Balti valga più di mille monologhi, più di mille altri discorsi sull'argomento e spero che sia stato un grosso esempio per tante donne, per tanti uomini che in questo momento stanno lottando contro le malattie", dice. Gli ascolti premiano il Festival. "Sono moderatamente felice perché come ho sempre detto non mi sarei abbattuto con risultati non clamorosi e non mi esalterò troppo con risultati così meravigliosi. Si pedala col sorriso sulle labbra, così è più bello, ma si continua a pedalare", le parole di Conti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Febbraio 2025