Sanremo 2025, Carlo Verdone: “Lucio Corsi è la vera novità, è un poeta”

(Adnkronos) – "Lucio Corsi è stata la vera novità del festival. Partito come uno sconosciuto al grande pubblico e riuscito a conquistare chi lo ha ascoltato grazie ai suoi testi pieni di poesia, ironia e fantasia". Così Carlo Verdone, all'Adnkronos, commenta il successo di Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo 2025. Con il brano 'Volevo essere un duro', l'artista toscano si è classificato secondo e ha vinto il Premio della Critica "Mia Martini". Un successo che Verdone aveva in qualche modo previsto, includendo Corsi nel cast della terza stagione di 'Vita da Carlo'. Nella serie, Verdone interpreta il direttore artistico del Festival, scegliendo proprio Corsi come artista in gara. Una finzione che si è trasformata in realtà. Verdone non loda solo il talento artistico di Corsi, ma anche le sue qualità umane: "Quello che traspare in Lucio è l'essere una persona piena di garbo, che vive di stupore. Non c'è mai rabbia in lui. Ma la sua forza non è solo nel suo talento ma anche nella sua pacatezza di persona perbene e umile. L'umiltà è la cosa che lo contraddistingue più di tutte. E' andato avanti con i suoi soli mezzi". E conclude: "Grazie a lui la musica mi sembra abbia iniziato a prendere un'altra direzione, meno ansiogena, più riflessiva e amabile, fondata su dei testi belli. E' un poeta. Sono contento anche perché puntare su di lui nella mia serie è stata una scommessa vinta anche per me. Gli auguro tutto il successo che merita", conclude.



Pubblicato il 16 Febbraio 2025