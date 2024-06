Sanremo 2025, Carlo Conti: “I brani sono al centro, inviti ad artisti solo dopo l’ascolto”

(Adnkronos) – "Adesso lavoro sul regolamento, poi c'è l'ascolto attento prima delle nuove proposte e poi dei big. Dopo sceglieremo le persone che mi affiancheranno. I brani sono la cosa fondamentale". Risponde così Carlo Conti ai giornalisti che, in occasione della conferenza di presentazione di Tim Summer Hits, chiedono qualche anticipazione sul suo prossimo festival di Sanremo. E, sulla possibilità come direttore artistico di invitare direttamente qualche artista, risponde: "Sempre prima i brani, prima c'è sempre l'ascolto e poi gli inviti". A chi gli chiede dei suoi tanti impegni televisivi, Conti risponde: "In realtà sto facendo molto meno. Ho tolto tutti i quotidiani e ho scelto di lasciare questa meravigliosa città per stare nella mia Firenze con la mia famiglia. Credo di lavorare meno rispetto agli anni passati anche se gli impegni sono tanti". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Giugno 2024