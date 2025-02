Sanremo 2025, Barillari: “Foto che vale di più? Se esiste, quella del bacio Ferragni-Lauro”

(Adnkronos) – "Ora non posso fare una quotazione al centesimo ma sicuramente la foto che vale di più nella settimana di Sanremo 2025, se esiste, è quella di un bacio o di effusioni tra Chiara Ferragni ed Achille Lauro". Parola del 're dei paparazzi', Rino Barillari, che proprio oggi compie 80 anni, 65 dei quali passati con una macchina fotografica in mano.

Barillari, intervistato dall'Adnkronos, stila anche un podio delle altre foto che potrebbero valere moltissimo, se qualcuno dei suoi colleghi riuscisse a scattarle durante il festival: "Direi sicuramente un abbraccio o una lite tra Fedez e Tony Effe, ma anche un abbraccio o una lite tra Fedez e Achille Lauro. Questi potrebbero essere gli altri due gradini del podio delle foto più gettonate". Secondo Barillari, "tra i festival degli ultimi anni, per i paparazzi questa è forse l'edizione potenzialmente più ghiotta. Poi magari non succede niente e si rimane con gli obbiettivi in tasca. Ma sulla carta c'è grande potenziale", assicura parlando con l'Adnkronos. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Febbraio 2025