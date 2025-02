Sanremo 2025, Alessandro Borghi sul palco con Damiano David per omaggio a Dalla

(Adnkronos) –

Sarà l'attore Alessandro Borghi, a quanto apprende l'Adnkronos, ad affiancare stasera Damiano David sul palco di Sanremo 2025 durante l'omaggio che il frontman dei Maneskin dedicherà a Lucio Dalla sulle note di '"Felicità". L'attore non canterà ma dovrebbe accompagnare l'esecuzione del brano con una presenza scenica che ne sottolineerà il significato. "Stasera renderò omaggio a Lucio Dalla, che nella musica italiana per me è sempre stato uno dei più grandi riferimenti", ha annunciato David in conferenza. "Per questo, su questo palco speciale abbiamo pensato di portare qualcosa di speciale", ha aggiunto creando la dovuta attesa. "Non sarò solo, ci sarà una sorpresa con me sul palco", ha anticipato il frontman dei Maneskin che su quale brano ha scelto per l'omaggio a Dalla ha però voluto mantenere il riserbo: "Teniamolo per stasera". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Febbraio 2025