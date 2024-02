Sanremo 2024, Loredana Bertè prima in classifica: la top 5

(Adnkronos) –

Loredana Bertè con 'Pazza' guida la classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2024, che prevede il voto della sola giuria della sala stampa e viene rivelata solo nelle cinque prime posizioni. A completare la top 5, al secondo posto Angelina Mango 'La noia', al terzo Annalisa 'Sinceramente', al quarto Diodato con 'Ti Muovi', al quinto Mahmood con 'Tuta Gold'.

A determinare la graduatoria nel quinto festival condotto da Amadeus sono 3 giurie differenti. C'è il Televoto, con la giuria dei telespettatori che votano ogni cantante abbinato ad un codice, c'è la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e c'è la Giuria delle Radio – che sostituisce la 'vecchia' Giuria Demoscopica – costituita da una serie di emittenti e network radiofonici sparsi su tutto il territorio dell'Italia, con una rappresentatività omogenea. La prima serata, con tutte le 30 canzoni proposte, è stata giudicata dalla Sala Stampa: la giuria dei giornalisti accreditati ha determinato le prime 5 posizioni dopo le prime esibizioni al Festival. I 30 cantanti, quindi, si divideranno in 2 gruppi da 15 per le serate di mercoledì e giovedì. L'ordine di apparizione sul palco sarà deciso dal sorteggio che, come ha spiegato Amadeus, andrà in scena mercoledì mattina in sala stampa. La media tra le percentuali di voto ottenute dai cantanti determinerà la classifica generale. Nella quarta serata cover, i 30 cantanti si potranno esibire anche in duetti. In questa serata, il voto da casa peserà per il 34%, le altre due giurie varranno il 33% ciascuna. Nella quinta serata, la finale, ecco di nuovo tutte le 30 canzoni. La media tra le votazioni della quinta serata tramite televoto e quelle precedenti produrrà una nuova classifica. I primi 5 si sfideranno con nuove esibizioni in una gara che riparte da zero, fino alla definizione del vincitore. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Febbraio 2024