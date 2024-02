Sanremo 2024, Lazza contro artisti che fingono di suonare: “Sono sputo in faccia”. Indiziati sono solo due… chi sarà?

(Adnkronos) – "Invece di lamentarvi dell’autotune, lamentatevi degli artisti che fanno finta di suonare uno strumento che non hanno mai toccato in vita loro, perché in Tv fa figo. Mi sembra uno sputo in faccia a chi suona davvero, sono 2 anni che me la tengo sta cosa”. Lo scrive su X, Lazza che sbotta contro le critiche alla sua esibizione durante la prima serata di Sanremo 2024. Lo sfogo di Lazza ha subito scatenato commenti, anche feroci, con offese dirette al cantante che rincara la dose: “Odiate i bugiardi, ma vi sta sul cazzo chi vi dice la verità”. Ma di chi parla Lazza? Non si hanno dettagli in merito ma da uno scambio con un suo follower sembrerebbe che l’artista in questione sia in gara in questo Sanremo. "Lazzino, ma te l’hanno mai spiegato che per questioni di suono e diretta nessuno suona mai gli strumenti in live?” scrive un utente su X e l’artista risponde: “Assolutamente, io parlo di artisti che quegli strumenti non li hanno mai toccati nella vita e qua devono fare finta di sì”. Un ‘qua’, quindi, che sembra proprio parlare del palco dell’Ariston. A questo punto il campo si restringe. Tra i 30 artisti in gara solo 2 suonano uno strumento: Stash e Mr Rain, come ipotizzano anche altri utenti sul social. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Febbraio 2024