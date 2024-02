Sanremo 2024, il bilancio di Fiorello all’Adnkronos: “Festival storico, Amadeus lascia al top”

(Adnkronos) –

"Un bilancio storico".

Fiorello si appresta ad archiviare il Festival di Sanremo 2024. Nell'ultima serata, sarà coconduttore accanto ad Amadeus. Prima di salire sul palco dell'Ariston, c'è tempo per un bilancio rispondendo alle domande dell'Adnkronos. Amadeus si fermerà a 5 festival? "Non è così stupido da fare la sesta edizione, a maggior ragione con questi risultati. Chiudere in alto è la cosa migliore che si possa fare", dice. Il tema del giorno sono i fischi con cui l'Ariston ha accolto ieri la classifica, con il primato di Geolier dopo la quarta serata dedicata a cover e duetti. "Qualche fischio ci sta, li fanno alla Scala… Alzarsi, però, no: è una brutta pagina per il Festival di sanremo, non so se mia successo. Alzarsi e andarsene davanti a un ragazzo di 20 anni è vergognoso". (di Antonella Nesi) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Febbraio 2024