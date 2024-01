Sanremo 2024, Fiorello: “Alessia Marcuzzi co-conduttrice a Viva Rai2. Ma ancora non lo sa”

(Adnkronos) – Una co-conduttrice a sorpresa per Fiorello a Sanremo 2024. "Anche noi al Festival, nel glass di Viva Rai 2, avremo una 'cocò', una co-conduttrice: la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi. E la cosa bella è che lei ancora non lo sa: lo saprà solo se in questo momento sta guardando la tv…", dice Fiorello, in collegamento con Tg2 Post diretto da Antonio Preziosi, ospite della conduttrice Manuela Moreno. Fiorello riferisce che "è partito l'invito per Adriano Celentano al Festival di Sanremo". E commenta: "Lui ti sorprende sempre, nelle sue scelte, in tutti i sensi. Molto probabilmente ci sorprenderà anche stavolta, sia se dovesse venire sia se non dovesse venire…". La risposta di Alessia Marcuzzi arriva a stretto giro con un video su Instagram. "Sì sarò la tua co-co, co-co, co-conduttrice!", dice Marcuzzi. "Fiorello è pazzo, completamente pazzo. Io stavo passeggiando con il mio cane e mi telefonano i miei genitori per dirmi che lui era al Tg2. Lui non mi ha avvisato, ho avuto la sorpresa tramite le telefonate. Mia madre e mio padre mi hanno detto che la richiesta è arrivata in diretta. Ti voglio comunicare caro Fiorello che non ho impegni in quel periodo ma se anche li avessi avuti avrei detto di sìììììììììì", conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Gennaio 2024