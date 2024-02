Sanremo 2024, Federica Brignone stasera al Festival

(Adnkronos) – Sanremo 2024 accoglierà sul palco, nella giornata inaugurale del Festival, la campionessa di sci Federica Brignone, prima sciatrice italiana a conquistare la coppa del Mondo generale e 3 coppe di specialità oltre a 3 medaglie Olimpiche e 3 Mondiali. E’ l'italiana con il miglior palmares di sempre in Coppa del Mondo con 63 podi di cui 24 vittorie. Brignone, che ha 33 anni ed è grande appassionata di musica, aveva detto già il primo gennaio al Tg1 che le sarebbe piaciuto andare al Festival: "Per me sciare è musica, ha un ritmo: lo slalom, il gigante, la discesa, il super G hanno un ritmo. E io vivo la musica mentre scio", aveva detto. Sul palco di Sanremo sicuramente sarà "più agitata che a fare una gara di sci, perché sulla neve sono nel mio habitat sul palco un po' meno". "Sarebbe una bellissima cosa" andare a Sanremo, aveva aggiunto". Dopo quell'intervista, Amadeus ha invitato Federica. "Così – spiega la manager della campionessa, Giulia Mancini, all'Adnkronos – abbiamo cercato di trovare una 'finestra' in base alle gare. Non è stato facile. Per essere a Sanremo stasera, Federica si allena questa mattina in palestra a La Salle (il paese della Valle D'Aosta dove vive, ndr.), poi partirà per raggiungere Sanremo nel pomeriggio e domattina si alzerà alle 5 per andare a Nizza a prendere l'aereo che la porterà in Andorra, dove sarà impegnata sabato 10 nello slalom gigante. Quindi farà un grande sacrificio ma ha accettato molto volentieri l'invito di Amadeus perché sarà una splendida opportunità per lei e per promuovere il suo sport verso le Olimpiadi 2026", conclude la manager. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Febbraio 2024