Sanremo 2024, Dargen D’Amico e l’appello: “Cessate il fuoco”

(Adnkronos) – Un appello contro la guerra a Gaza. Dargen D'Amico conclude la sua esibizione nella prima serata di Sanremo 2024 con un messaggio. "Grazie per la possibilità di cantare questo brano, che dedico alla mia cuginetta Marta. Adesso è a studiare a Malta, ha avuto questa grande fortuna", dice dopo aver cantato Onda Alta. "Non tutti i bambini hanno questa fortuna. Nel Mar Mediterraneo in questo momento ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua e senza cibo. In questo momento il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia, Dio non accettano la scena muta. Cessate il fuoco", dice tra gli applausi dell'Ariston. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Febbraio 2024