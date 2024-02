Sanremo 2024, Ariston come una balera con ‘Romagna Mia’

(Adnkronos) – L'Ariston si trasforma in una grande e moderna balera e omaggia 'Romagna Mia' che festeggia 70 anni. Sul palco di Sanremo 2024 l’Orchestra Casadei e la Nuova Orchestra Santa Balera, "la generazione Z del liscio" come la definisce Amadeus, si sono esibiti trasformando il teatro in un grande locale da ballo. Il brano 'Romagna mia', ricorda Amadeus "è stato inciso da Secondo Casadei nel 1954" diventando "la colonna sonora di tanti volontari che hanno scavato nel fango mesi fa". Ed è proprio sull'alluvione che il direttore artistico lancia l'appello: "I romagnoli si sanno rimboccare le maniche ma hanno bisogno dei necessari aiuti di tutti. Non dimentichiamo questa terra". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Febbraio 2024