Sanremo 2024, Amadeus: “Dispiaciuto per fischi a Geolier”. Stasera Fiorello coconduttore

(Adnkronos) – "A me dispiace sempre quando sento dei fischi contro qualcuno. Geolier è un ragazzo molto amato, ha talento, evidentemente nella somma ei voti di ieri se è risultato il primo vuol dire che è stato votato". Lo ha detto Amadeus commentando i fischi della platea ieri sera all'annuncio della vittoria di Geolier nella serata delle cover di Sanremo. "Ci sta nella storia del festival il disappunto, fa parte del gioco. I fischi li ho trovati non giusti nei confronti di un ragazzo di poco più di vent'anni -ha aggiunto Amadeus- Si vedeva dall'espressione che ci è rimasto male, quella per lui è una serata che non dimenticherà mai". "Non dimentichiamo che c'era Guè, Luché, Gigi D'Alessio, e la performance è stata confezionata bene – scandisce il conduttore -. Sono de'll'idea che le persone non vadano fischiate, ha fatto il suo mestiere e va rispettato il pensiero di chi lo votato". Amadeus rivela di njon aver ancora parlato con il rapper napoletano dopo la serata: "Non l'ho potuto incontrare dopo, ma è un ragazzo forte e questo amore credo che lo fortifichi ancora di più". Ma contestazioni a parte Amadeus è soddisfatto del suo festival e soprattutto del tandem con Fiorello che stasera lo affiancherà anche in veste di coconduttore. "Sono strafelice per questa settimana che non dimenticherò mai. Fiorello, con cui sono amico da 38 anni, è risultato fondamentale in tantissimi momenti. Non avrei mai potuto fare un Sanremo così senza di lui". Lo dice Amadeus dell'amico e co-conduttore stasera a Sanremo, Fiorello. "Mi piace che abbia una cura nei dettagli altissima, credetemi. Conosce lo spettacolo come pochi e la sua genialità è al servizio del programma. Ha sempre trovato qualcosa di nuovo ogni anno", aggiunge Amadeus. Ansia per la serata finale? Stasera alle 18 "scatta l'ansia vera: io e Fiorello interisti da una parte, chi tifa Roma da un'altra parte". per seguire l'importante partita del campionato di Serie A che i due, interisti sfegatati, non hanno nessuna intenzione di perdersi. Chiusi in una stanza a parte, dato che l'ad Rai Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi sono romanisti. Nella sua prima conferenza stampa da coconduttore ufficiale della serata finale di Sanremo Fiorello ironizza: "Visti i risultati del festival, io il Ballo del Qua Qua lo rifarei. È stato un bel festival e siccome non era successo niente di grave ci siamo attaccati a quello. Sono molto onorato – aggiunge – di aver fatto parte di queste cinque edizioni, anche se l'anno scorso eravamo in smart working. Stasera sarò sul palco, ci divertiremo e per me sarà una serata speciale perché ci saranno entrambe le mie figlie, oltre a mia moglie, in platea. Questo renderà tutto ancora più emozionante, dovrò stare attento a non strafare", sottolinea. "Stasera per me la verà novità e che farò anche le presentazioni. Per me è la cosa più difficile. Sembra facile ma non lo è", aggiunge. Quanto alla performance di venerdì, quando si è calato nei panni di Manuel Franjo per ballare con Lorella Cuccarini: "Lorella quasi non mi riconosceva, poi nel balletto abbiamo perso il tempo per le risate. Ma gli imprevisti rendono bello questo mestiere, non mi piace preparare tutto al 100%". "A chi dedico questa serata? Naturalmente alla mia famiglia d'origine e alla mia famiglia con Susanna. Più che la serata gli dedico proprio la mia carriera, perché ormai ho quasi 64 anni, a tutte le persone che ho incontrato e che mi hanno dato qualcosa, a partire dai villaggi turistici. Poi Claudio Cecchetto, Maurizio Costanzo, Giampiero Solari. Ma se dovessi fare un nome in particolare, direi Bibi Ballandi". Questa sera va in onda il gran finale di Sanremo 2024, con i 30 cantanti che si contenderanno la vittoria. Ad inizio serata, per la prima volta dopo 4 serate verrà svelata per intero la classifica provvisoria. Lo spettacolo si aprirà con la Banda dell'Esercito che eseguirà l'Inno di Mameli. Poi si esibiranno i 30 Big. Alla fine Amadeus darà classifica. E i primi cinque si sfideranno di nuovo con il voto di tutte le giurie. Stasera Fiorello torna sul palco da coconduttore, dopo aver condiviso con Amadeus l'avventura di questi cinque anni facendo di tutto, partner in crime, guastatore, fantasista, angelo custode. Ospiti della serata saranno Roberto Bolle, Luca Argentero e Gigliola Cinquetti, che torna a Sanremo per celebrare i 60 anni di 'Non ho l'età'. Ci sarà anche un momento dedicato ai 70 anni della Rai e ai 100 anni della radio. Per il collegamento con Piazza Colombo ci sarà Tananai, mentre sulla Costa Smeralda tornerà Tedua. La serata si concluderà con le premiazioni. "Finiremo in tempo per passare la linea a 'Unomattina Weekend'", ironizza Federica Lentini, vicedirettore Intrattenimento Prime Time. Ad apriore la quinta e ultima serata del festival di Sanremo Renga e Nek. Seguono: Big Mama, Gazzelle, Dargen D'amico, Il Volo, Loredana Bertè, Negramaro, Mahmood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama, Ghali. E la gara continua: Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Emma, Il Tre, Ricchi e Poveri, The Kolors, Maninni, La Sad, Mr Rain, Fred de Palma, Sangiovanni, Clara, Bunker 44, Chiude Rose Villain. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Febbraio 2024