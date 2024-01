Sanitaservice in stato di agitazione, i sindacati chiedono le dimissioni di Tomaro

Stato di agitazione per i lavoratori di Sanitaservice che si riuniranno in assemblea in via Protano lunedì mattina 15 gennaio nella sala convegni della Asl Foggia. A firmare la nota i sindacati Fials, Cub, Usppi e Usb e i loro rispettivi segretari Achille Capozzi, Michele Vaira, Massimiliano Di Fonso e Mangia Santo. Si richiedono l’attivazione delle procedure di raffreddamento e, anche, “le dimissioni dell’amministratore unico di Sanitaeservice Angelo Tomaro”.

In assemblea si discuterà di organizzazione del lavoro in tutti settori della società, di premialità Covid, carenza di personale e di rapporti con la dirigenza.

“Siamo molto preoccupati- dice Achille Capozzi, segretario Fials- non sappiamo dove Tomaro stia portando Sanitaservice, su quale strada, non sappiamo quale sia la prospettiva aziendale nell’immediato, nel medio e lungo termine. In otto mesi non l’abbiamo mai visto, a parte quando si è insediato, e non ci ha mai incontrato. Sta facendo delle organizzazioni interne senza mai convocarci, un disciplinare nuovo per esternalizzare il servizio”. Questo è un punto che divide profondamente i sindacati dalla dirigenza e unisce le sigle riunite in assemblea. Massimiliano Di Fonso, segretario Usppi: “Vorrebbero esternalizzare alcuni servizi di ausiliarato che sono interni da 10 anni, pulizia, manutenzione. Per noi sono una conquista di dignità. Tomaro ci dica come stanno realmente le cose e lo faccia in assemblea”.

E si prende come riferimento Massimo Russo, il predecessore di Angelo Tomaro: “Ci ha lasciato una Sanitàservice sana – dice Capozzi- che in Puglia è sempre stata un punto di riferimento, si è sempre guardato a Foggia da cui sono partite una serie di iniziative”. I sindacati parlano di “grave assenza di interlocuzione formale” con Tomaro che, in questo momento storico, “sta minando la tranquillità dei lavoratori di Sanitaservice circa il futuro della stessa società”.

Scrivono al direttore generale Nigri, al prefetto Valiante, al presidente della Regione Emiliano, all’assessore Palese, ai vertici regionali della sanità, alla commissione di garanzia L.146/90. “Abbiamo incontrato Angelo Tomaro il 2 agosto 2023 per la presentazione del suo insediamento. Purtroppo, non si può più accettare che ci siano solo degli scambi informali con lo stesso amministratore quando, in tutti questi mesi, avvenimenti e fatti accaduti meritavano e meritano un approccio condiviso per le sorti della stessa società”. Non solo premialità Covid e carenza di personale, con relativi carichi, hanno indotto i sindacati a proclamare lo stato di agitazione ma anche, fra le motivazioni, “l’organizzazione e carichi di lavoro, la situazione allarmante delle postazioni del 118 ridotte, ormai, a mere postazioni India per la carenza di infermieri”.

Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo la comunicazione del proclamato stato di agitazione, in riscontro della nota, la dirigenza della Asl di Foggia ha inoltrato ai sindacati, al presidente della commissione di garanzia L 146/90 e, per conoscenza, al presidente della giunta e vertici regionali, una convocazione per mercoledì 17 gennaio presso i locali della dirigenza della Asl. La convocazione è firmata dall’’amministratore unico di Sanitaservice Angelo Tomaro e dal direttore generale Antonio Nigri.

Paola Lucino



Pubblicato il 13 Gennaio 2024