“Sanitaservice e Asl Foggia non hanno ancora provveduto, schiaffo agli operatori”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera. “Sono stati in prima linea, assieme ai medici e agli infermieri che hanno garantito l’assistenza sanitaria in uno dei momenti più neri per la comunità, eppure la Sanitaservice e la Asl di Foggia non hanno ancora riconosciuto ai suoi dipendenti il premio Covid. Dopo altre realtà, ecco quindi che anche la Sanitaservice dimentica gli sforzi e i rischi a cui hanno fatto fronte decine e decine di lavoratori. Il premio Covid è un atto di gratitudine da parte delle istituzioni e della comunità, un riconoscimento che non si può sventolare a parole, se poi ci si nasconde al momento dei fatti. Allora, chiedo all’assessore Palese di intervenire, sollecitando anche la Asl di Foggia, affinché i dipendenti ricevano il premio dovuto senza collezionare altri ritardi. Sarebbe un pessimo gesto nei confronti dei cittadini che hanno dato tanto durante l’acme della pandemia”.

Condividi sui Social!