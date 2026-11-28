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“L’Italia è all’avanguardia nella prevenzione delle malattie neurologiche. La sfida è far sì che la tutela della salute del cervello diventi parte integrante del nostro stile di vita, a ogni età e indipendentemente dalla presenza di patologie neurologiche” ha dichiarato il prof. Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia (Sin), a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health a Roma. “Come Società Italiana di Neurologia abbiamo fortemente voluto che l’incontro di avvio dell’International Alliance si svolgesse qui a Roma, organizzato insieme alla Swiss Brain Alliance Foundation, dove si sono incontrati esperti di cinque continenti, perché crediamo nella collaborazione internazionale, auspicando che il metodo che abbiamo applicato nel nostro Paese si possa diffondere anche a livello globale, trovando interazioni adeguate con gli altri interlocutori nell’ambito della salute del cervello”.

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Pubblicato il 28 Novembre 2026