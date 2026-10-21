Sanità, Zaffini: “Nessuno può essere chiamato a lavorare di più nelle Case della Comunità

“Dal 2027 la priorità sarà valorizzare i professionisti che dovranno far funzionare le Case della Comunità: la sanità la fanno le persone, non i muri. Il territorio italiano funziona, ma può migliorare investendo su medici di famiglia, specialisti ambulatoriali e distretti.” Con queste parole Francesco Zaffini, presidente 10 Commissione Sanità, Lavoro, Previdenza e Affari sociali, Senato della Repubblica, è intervenuto al Congresso nazionale Sumai Assoprof che si è tenuto a Roma.



Pubblicato il 21 Ottobre 2026