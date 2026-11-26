Attualità
Sanità Trimarchi (Card): “La sfida è passare da presa in carico a presa in cura””
“Per noi è decisivo il passaggio dalla presa in carico, che riguarda oggetti, alla presa in cura, che riguarda soggetti. Dall’avere più cure all’aver cura. Questa è la rivoluzione che ci attende”. Così Antonino Trimarchi Presidente Card – Confederazione associazioni regionali di distretto, intervenendo al convegno “Infermieri, la professione cambia – Presentazione del II Rapporto Fnopi-S.Anna sulle professioni infermieristiche”, promosso da Fnopi – Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, nell’ambito del XXI Forum Risk Management in Sanità di Arezzo.
Pubblicato il 26 Novembre 2026