Sanità: Salutequità, “Senza test genomici i farmaci innovativi rischiano di restare inaccessibili”

L’inserimento di una prestazione nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) non garantisce automaticamente che sia disponibile per tutti i cittadini, con tempi e modalità omogenei sul territorio nazionale. È uno dei nodi evidenziati da Salutequità nel dossier “Aggiornamento dei Lea Livelli essenziali di assistenza nell’era della medicina di precisione. Governance, sostenibilità e prospettive di riforma”, presentato a Roma durante l’evento “Livelli Essenziali di Assistenza e Next Generation Sequencing – La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso”.



Pubblicato il 12 Novembre 2026