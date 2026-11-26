L’Italia ha 6,9 infermieri ogni mille abitanti, un numero inferiore ai 9,2 della media Ocse, oltre la metà è over 40, ma il 98% ritiene di possedere competenze almeno abbastanza adeguate al proprio lavoro e l’82% dei cittadini è d’accordo, ritenendo fondamentale questo professione, in evoluzione verso ruoli di maggiore responsabilità e raccordo anche nel territorio. È la fotografia scattata dal II Rapporto Fnopi-Sant’Anna sulle professioni infermieristiche, promosso da Fnopi – Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, presentato nell’ambito del XXI Forum Risk Management in Sanità di Arezzo.



Pubblicato il 26 Novembre 2026