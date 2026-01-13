Sanità, nasce Soluzioni Integrate Maggioli, nuovo polo del gruppo

(Adnkronos) – Il Gruppo Maggioli annuncia la nascita di “Soluzioni Integrate Maggioli”, nuova società risultante dalla fusione tra Sinapsys e Aicof. L’operazione rientra nella strategia di rafforzamento degli asset del Gruppo nei settori della sanità digitale e dei sistemi informativi della pubblica amministrazione centrale. La nuova realtà riunisce 350 professionisti operativi nelle sedi di Roma, Catanzaro, Cagliari e Palermo e si configura come competency hub dedicato all’integrazione dei sistemi pubblici, con attività che spaziano dallo sviluppo software alla gestione documentale, dalle architetture cloud-native all’ingegneria dei processi. Soluzioni Integrate Maggioli opera su progetti della pubblica amministrazione centrale, dei sistemi regionali e della sanità digitale, con l’obiettivo di garantire interoperabilità, continuità operativa e coordinamento tra applicazioni, infrastrutture e flussi informativi lungo l’intero ciclo di vita dei progetti complessi. Nel settore sanitario la società sviluppa piattaforme digitali a supporto dei processi clinico-amministrativi e dell’integrazione tra sistemi regionali e servizi nazionali, incluso il Fascicolo sanitario elettronico. Tra le attività consolidate rientrano i sistemi per la gestione dei protocolli di screening, adottati in diverse Regioni e utilizzati da oltre 17.500 operatori, con una popolazione target superiore a 6,4 milioni di cittadini e più di 69 milioni di inviti gestiti. La società è inoltre coinvolta in progetti di valorizzazione del dato clinico e in iniziative di ricerca che integrano algoritmi di intelligenza artificiale, anche a supporto della terapia insulinica nei pazienti diabetici. “La fusione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo e rafforza una visione sempre più integrata, orientata alla razionalizzazione e alla verticalizzazione degli obiettivi strategici”, afferma Paolo Maggioli, CEO del Gruppo Maggioli. “La trasformazione dei sistemi pubblici e della sanità richiede capacità di presidio, continuità e affidabilità. Con questa operazione prosegue l’impegno del Gruppo nei settori chiave dell’innovazione del Paese”. Secondo Alessandro Carellario, amministratore delegato di Soluzioni Integrate Maggioli, “la nuova struttura consente di valorizzare competenze maturate su ecosistemi digitali complessi, rafforzando la capacità operativa e la solidità organizzativa nei progetti della sanità pubblica, dei sistemi regionali integrati e della pubblica amministrazione centrale”. La nascita di Soluzioni Integrate Maggioli punta ad ampliare l’offerta del Gruppo, rafforzare il presidio tecnologico e sostenere l’evoluzione dei servizi pubblici digitali, sia in ambito sanitario sia in altri settori strategici.

Pubblicato il 13 Gennaio 2026