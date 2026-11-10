Attualità

Sanità, Migliore (MinSal): “”Cittadini più fiduciosi se sistemi ai certificati da istituzioni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“Abbiamo effettuato un’indagine demoscopica che documenta come due terzi della popolazione utilizzi comunemente gli strumenti di intelligenza artificiale per temi di salute. La preoccupazione principale di questi cittadini è proprio quella di avere informazioni validate e corrette. I nostri cittadini si fiderebbero di più di sistemi che sono certificati dal Ministero della Salute e dalle istituzioni sanitarie in generale”. Lo spiega Giovanni Migliore, direttore generale della Comunicazione e delle Relazioni istituzionali del Ministero della Salute a Roma, in occasione della XXI edizione del Forum Meridiano sanità ‘Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro’, il think tank di The European House – Ambrosetti.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sesso, l’allarme degli andrologi: “Due uomini su tre credono a fake news”. Dall’erezione ai testicoli, la top ten delle bufale

6 minuti fa

Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti a scambiare fino a 1.500 prigionieri”. Nuovo round di colloqui ad Abu Dhabi

12 minuti fa

Terrorismo, ex Br Bertulazzi evade dai domiciliari a Buenos Aires: è caccia all’uomo

57 minuti fa

“Mio figlio malato di cuore, il doberman ci ha aiutato a salvarlo”, la storia di Saraya

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio