Sanità, Migliore (MinSal): “”Cittadini più fiduciosi se sistemi ai certificati da istituzioni
“Abbiamo effettuato un’indagine demoscopica che documenta come due terzi della popolazione utilizzi comunemente gli strumenti di intelligenza artificiale per temi di salute. La preoccupazione principale di questi cittadini è proprio quella di avere informazioni validate e corrette. I nostri cittadini si fiderebbero di più di sistemi che sono certificati dal Ministero della Salute e dalle istituzioni sanitarie in generale”. Lo spiega Giovanni Migliore, direttore generale della Comunicazione e delle Relazioni istituzionali del Ministero della Salute a Roma, in occasione della XXI edizione del Forum Meridiano sanità ‘Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro’, il think tank di The European House – Ambrosetti.
Pubblicato il 10 Novembre 2026