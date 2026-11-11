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Sanità, Marra (Diabete Italia): ‘patologia assorbe circa il 15% della spesa sanitaria nazionale’

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“Oggi la spesa principale del diabete già di per sé è molto elevata: la patologia, infatti, assorbe circa il 15% della spesa sanitaria nazionale, e, di questa quota, oltre il 50% è rappresentato dai costi delle complicanze dovute ad un percorso di cura non corretto”. Lo ha detto Fabiano Marra, presidente Diabete Italia, oggi al Senato a Roma, in occasione del confronto ‘Diabete oggi: prospettive e sfide’, promosso dal senatore Francesco Zaffini in prossimità della Giornata Mondiale del Diabete, che ha riunito istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari, associazioni di pazienti e stakeholder del sistema salute.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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