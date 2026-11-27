(Adnkronos) – “Siamo qui per sostenere questa iniziativa, che riguarda un tema per noi molto importante: l’emendamento al decreto Concorrenza introdotto nel 2022 dal Governo Draghi, che ha previsto l’inserimento dell’intero settore sanitario nell’ambito della normativa europea sulla concorrenza, nota come direttiva Bolkestein. Una scelta che, tuttavia, non trova un corrispondente obbligo a livello europeo, dove il settore sanitario non è incluso in questa disciplina. La norma italiana prevede invece l’applicazione di questi vincoli entro il 31 dicembre 2026. In questi giorni, alcuni parlamentari della maggioranza hanno presentato un emendamento per escludere il settore sanitario da questa disciplina. La nostra posizione è chiara: non siamo contrari alla libera concorrenza e al libero mercato, principi che fanno parte della nostra cultura imprenditoriale. Siamo anche favorevoli alla pluralità dell’offerta e alla presenza di diversi operatori all’interno del sistema sanitario”. Così all’Adnkronos Salute Luca Marino, vicepresidente della sezione Sanità di Unindustria, all’incontro promosso dall’Unione nazionale degli ambulatori e poliambulatori privati autorizzati e privati convenzionati (Uap), a Roma per chiedere al Governo e al Parlamento di “salvaguardare il pluralismo dell’offerta sanitaria e la continuità delle cure”.

“Riteniamo che gestire il settore attraverso gare d’appalto, meccanismi basati sui ribassi economici e requisiti eccessivamente rigidi, che non tengono conto delle sue specificità, rischi di penalizzare sia le imprese e le strutture sanitarie sia, soprattutto, la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La richiesta più logica e ragionevole – sottolinea Marino – è quella di stralciare dal decreto Concorrenza la parte che riguarda il settore sanitario, come proposto anche attraverso l’emendamento presentato da alcuni parlamentari. Ci auguriamo che il Governo riconosca la particolarità della sanità: la salute è un bene fondamentale e delicato, che non può essere gestito esclusivamente attraverso gare d’appalto o meccanismi economici che non ne considerino le specificità”.

“Vogliamo che siano valorizzate le realtà imprenditoriali che investono, puntano sulla qualità delle prestazioni e mettono al centro la salute del cittadino. L’obiettivo principale deve essere garantire un servizio sanitario di qualità, non seguire esclusivamente logiche industriali o commerciali”, conclude.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026