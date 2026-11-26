“Per la prima volta abbiamo provato a” fotografare “ogni Regione rispetto all’evoluzione della professione infermieristica. Le fonti dati sono tante, da Istat a Ragioneria dello Stato, ad altre fonti ministeriali e regionali. Quindi ogni Regione vede come è posizionata la professione infermieristica rispetto ai temi della formazione, dello sviluppo, della valorizzazione” e altri aspetti. Così Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi – Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, commentando la seconda edizione del Rapporto Fnopi-Sant’Anna sulle professioni infermieristiche, promosso dalla stessa Federazione e presentato nell’ambito del XXI Forum Risk Management in Sanità di Arezzo.



Pubblicato il 26 Novembre 2026