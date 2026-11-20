“La professione infermieristica resta attrattiva per i giovani, ma non lo sono abbastanza i modelli organizzativi e le condizioni di lavoro. Fnopi chiede flessibilità, autonomia e nuove opportunità per conciliare percorso professionale e progetto di vita.” Ha detto Barbara Mangiacavalli, presidente di Fnopi, durante l’VIII Giornata nazionale della libera professione infermieristica a Roma.



Pubblicato il 20 Novembre 2026