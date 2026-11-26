“La Regione Siciliana ha raggiunto tutti i target previsti dal Pnrr missione 6, sia sul fronte dell’edilizia sanitaria, con case e ospedali di comunità e interventi di adeguamento sismico delle strutture, sia per la digitalizzazione e il potenziamento tecnologico”. Lo ha sottolineato Massimiliano Maisano, referente unico regionale Pnrr missione 6 per la Regione Siciliana, intervenuto a margine del tavolo clinico-istituzionale “Gestione integrata del paziente cardio-nefro-metabolico”, che si è svolto a Palermo, a Palazzo dei Normanni, organizzato da Summeet con il contributo non ondizionante di Bayer.



Pubblicato il 26 Novembre 2026