Sanità, Costa (ministero della Salute): “Rivedere le incompatibilità per valorizzare le

“Le Case della Comunità sono un’opportunità per avvicinare la sanità ai cittadini e superare la mentalità ospedalocentrica. Specialisti fondamentali per rafforzare il territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali.” Lo ha detto Andrea Costa, esperto per le strategie di attuazione Pnrr per il ministero della Salute in occasione del Congresso nazionale Sumai Assoprof a Roma.



Pubblicato il 21 Ottobre 2026