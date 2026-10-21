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Sanità, Costa (ministero della Salute): “Rivedere le incompatibilità per valorizzare le

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“Le Case della Comunità sono un’opportunità per avvicinare la sanità ai cittadini e superare la mentalità ospedalocentrica. Specialisti fondamentali per rafforzare il territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali.” Lo ha detto Andrea Costa, esperto per le strategie di attuazione Pnrr per il  ministero della Salute in occasione del Congresso nazionale Sumai Assoprof a Roma.


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

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