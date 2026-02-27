Sanità: contratto medici e dirigenti Ssn, Gemmato ‘firma definitiva importante’

(Adnkronos) – "La conclusione dell'iter contrattuale per il triennio 2022-2024 dell'area della dirigenza sanitaria rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i 137mila professionisti del Servizio sanitario nazionale che ogni giorno garantiscono qualità delle cure e rappresentano il cuore pulsante della sanità pubblica. Il rinnovo assicura aumenti medi mensili significativi fino a quasi 491 euro e rafforza le misure di valorizzazione professionale, dallo stipendio tabellare alla retribuzione di posizione. Un passo nella direzione di rendere più attrattiva la carriera sanitaria anche per i giovani professionisti e di sostenere chi opera in contesti ad alta responsabilità. Fondamentali anche le misure previste a tutela di chi è vittima di aggressioni e di supporto psicologico, così come il riconoscimento delle indennità di specificità medico-veterinaria". Così in una nota il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. "Auspico ora che si possa avviare rapidamente il confronto per il rinnovo 2025-2027, così da garantire continuità contrattuale e certezze economiche ai professionisti del Ssn", conclude Gemmato.

Pubblicato il 27 Febbraio 2026