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Sanità, Caroli (Sisac): “Per la trattativa serve un tavolo condiviso con le organizzazioni

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“Massima disponibilità ad affrontare tutti gli argomenti posti dalle organizzazioni sindacali. Se il tema rientrerà tra quelli oggetto di trattativa, sarà affrontato come per tutte le categorie. Necessario procedere attraverso un tavolo condiviso.” Così Marco Caroli, coordinatore Sisac, in occasione del Congresso nazionale del sindacato degli specialisti ambulatoriali, a Roma, durante il quale è stato lanciato l’allarme sull’attuazione del Pnrr: oggi solo il 4% delle strutture è davvero operativo.


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

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