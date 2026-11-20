“La libera professione infermieristica riguarda il modo in cui il Paese organizza il lavoro di cura. La sfida è garantire pari dignità tra lavoro autonomo e subordinato, con tutele, regole certe e il giusto valore delle prestazioni”. Ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, attraverso un videomessaggio in occasione dell’VIII Giornata nazionale della libera professione infermieristica, organizzata da Fnopi a Montecitorio.



Pubblicato il 20 Novembre 2026