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Sanità, Biffoli (Mimit): “”Per attrarre investimenti puntare su semplificazione normativa””

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“L’Italia ha un background di altissimo livello nelle Life Sciences, che deve necessariamente essere valorizzato. Servono quindi politiche di incentivazione e di attrazione degli investimenti, oltre a una semplificazione normativa”. Lo ha detto Claudia Biffoli, dirigente della divisione Biotecnologie e farmaceutica della Direzione generale delle tecnologie emergenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, partecipando alla XXI edizione del Forum Meridiano sanità ‘Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro’.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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