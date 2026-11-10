Sanità, Biffoli (Mimit): “”Per attrarre investimenti puntare su semplificazione normativa””

“L’Italia ha un background di altissimo livello nelle Life Sciences, che deve necessariamente essere valorizzato. Servono quindi politiche di incentivazione e di attrazione degli investimenti, oltre a una semplificazione normativa”. Lo ha detto Claudia Biffoli, dirigente della divisione Biotecnologie e farmaceutica della Direzione generale delle tecnologie emergenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, partecipando alla XXI edizione del Forum Meridiano sanità ‘Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro’.



Pubblicato il 10 Novembre 2026