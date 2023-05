Sanità, attacco hacker a MultiMedica. Il gruppo: “Tornati operativi”

(Adnkronos) – Il gruppo MultiMedica, vittima nei giorni scorsi di "un reiterato attacco hacker ai propri sistemi informatici", annuncia "un sostanziale ritorno alla normalità". A partire da domani, sabato 13 maggio, informa una nota, "sarà di nuovo possibile prenotare le prestazioni ambulatoriali tramite il contact center telefonico, chiamando i numeri 02-86.87.88.89 (Ssn) e 02-999.61.999 (Solventi/Fondi e Assisurazioni), o recandosi presso le diverse strutture del gruppo. Torna a regime tutta l'attività ambulatoriale e, grazie al ripristino dell'operatività del laboratorio analisi, riaprono i punti prelievo, così come il ritiro referti (che nel giro di pochi giorni potranno essere di nuovo scaricati anche dal Fascicolo sanitario elettronico). I pronto soccorso del gruppo sono rientrati nel circuito Areu e gestiscono tutti i codici di priorità". "E' in fase di programmazione – prosegue il gruppo – l'attività di ricollocazione di tutti gli appuntamenti annullati a causa del blocco informatico. Il personale MultiMedica è al lavoro per ricontattare tutti gli utenti interessati dal problema e fissare un nuovo appuntamento in tempi celeri. I tecnici stanno ultimando le operazioni di ripristino del sito Internet dell'azienda, che tornerà operativo nel più breve tempo possibile". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2023