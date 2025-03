Sandro Giacobbe a Domenica In: “Non posso camminare, sto sulla carrozzina”. E toglie la parrucca

(Adnkronos) –

Sandro Giacobbe ospite oggi, domenica 16 marzo, a Domenica In ha parlato della malattia e delle sue condizioni di salute, peggiorate negli ultimi mesi: "Dal 6 di gennaio non sono più uscito, sto sempre sulla carrozzina", ha raccontato il cantautore a Mara Venier. Sandro Giacobbe ha spiegato che nonostante le cure, la situazione è peggiorata dallo scorso ottobre: “Sono chiuso in casa perché dovrei uscire in carrozzina e mi fotograferebbero, quindi voglio dichiarare pubblicamente la mia situazione, in modo che sia io stesso a informare tutti”. Giacobbe è stato colpito nel 2015 da un tumore: "Ho avuto un problema all’anca, purtroppo, a causa di complicazioni legate alla malattia. Nella parte delle ossa, la terapia non ha agito come doveva e i medici mi hanno prescritto di non stare più in piedi, per evitare il rischio di rottura del femore", ha spiegato il cantautore con le lacrime agli occhi. "Non è un bel momento, sono molto emotivo in questo periodo. Mi emoziono per tutto, anche per i film di Fantozzi", ha aggiunto. Per sdrammatizzare, il cantautore si è poi tolto la parrucca mostrando gli effetti della chemioterapia: "Do un nome a tutto, la mia carrozzina si chiama Ferrari. Ho dato un nome anche alla mia parrucca, l’ho soprannominata la Teresa". In studio con lui, anche la moglie Marina Peroni, di 27 anni più giovane di lui. I due si sono conosciuti grazie alla musica: lei è stata per molti anni una delle sue coriste. "Noi stiamo insieme dal 2010 e Sandro si è ammalato nel 2015, ma io la malattia l’ho sempre vissuta con incoscienza – racconta Marina – per riuscire a vivere bene un momento così difficile. Io ho fatto alcune sedute di psicoterapia per riuscire a superare tutto questo. Lui è fortissimo e io voglio solo alleggerire le sue giornate". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Marzo 2025