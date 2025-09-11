Attualità

Sanchez, Gaza e il passaggio delle polemiche: “Niente bomba nucleare per fermare da soli offensiva Israele”

(Adnkronos) – Divampa la polemica sulle chat e sui siti internet per le parole pronunciate tre giorni fa da Pedro Sanchez, quando il premier spagnolo ha annunciato le nove misure predisposte dal suo governo per "fermare il genocidio a Gaza". La Spagna ha detto, "come sapete, non ha bombe nucleari, né portaerei o grandi riserve di petrolio, da soli non possiamo fermare l'offensiva israeliana. Ma questo non significa che smetteremo di provarci. Perché ci sono cause per cui vale la pena lottare, anche se non è solo nelle nostre mani vincerle".  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2025

