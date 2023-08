Sanchez: “Bacio Rubiales inaccettabile, scuse insufficienti”

(Adnkronos) – Sono ''insufficienti'' le scuse di Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, dopo aver baciato sulle labbra l'atleta Jenni Hermoso dopo la vittoria della Spagna sull’Inghilterra nella finale dei Mondiali di calcio femminili. Lo ha detto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. "Quello che abbiamo visto è stato un gesto inaccettabile", ha detto il premier in una conferenza stampa. "Penso anche che le scuse di Rubiales siano insufficienti. E penso anche che siano inappropriate e che debba andare oltre", ha aggiunto Sanchez, il cui governo ha fatto approvare leggi più severe sul consenso sessuale e sulle molestie. Sanchez, che si autodefinisce femminista, ha nominato un governo con un numero record di 11 donne in 17 incarichi di governo quando è entrato in carica nel giugno 2018. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Agosto 2023