San Valentino? Trionfo del consumismo. Ne è convinto e lo dice in questa intervista che ci ha rilasciato il professor Stefano Zecchi, docente di estetica a Milano che all’ amore ha dedicato molti studi e scritti di qualità

Professor Zecchi che cosa pensa di San Valentino?

“Io ad esempio non la festeggio per niente questa ricorrenza, che senso ha? Nessuno. E’ soltanto un inelegante trionfo del consumismo. Al contrario, saggezza vuole che si rispettino e capiscano le scadenze importanti. San Valentino è una circostanza gonfiata dal mercato, dalla necessità di spendere e andare al ristorante”.

Da un punto di vista dell’estetica, che cosa gliene pare?

“La trovo persino pacchiana e di mal gusto. Noto tanto inutile esibizionismo infantile che non ha senso. Ci si regalano i fiori a san Valentino e poi ci si tradisce prima e dopo. Ha un significato tutto questo? Per me no. La mia idea è che si tratti di una ricorrenza soprattutto superficiale perchè tra cioccolatini, cuoricini e fiori, ci fa dimenticare totalmente il valore vero dell’ amore”.

E’ possibile parlare di una estetica dell’amore?

“Sicuramente, l’ amore è un rapporto di bellezza e fiducia e lo vediamo persino in tanta mitologia. Di amore parlano e con profondità persino Aristotele e Platone. E’ un tema che ha sempre affascinato intellettuali, poeti e filosofi. In quanto alla estetica dell’ amore bisogna capire l’ eleganza, la raffinatezza ed anche la profondità. Non sono concetti facili, soprattutto quando il mondo moderno ci fa ridurre questa categoria ad uno scatolo di cioccolatini a forma di cuore o ad un mazzo di rose. Non è questo il vero amore sublimato”.

L’ amore è felicità?

“A volte lo è, ma non sempre bisogna saperlo ricordare questo. Talvolta la storia di amore è dolore, causa situazioni difficili e non semplici. Se vogliamo essere sinceri a mio avviso non esistono grandi amore felici. L’ amore e queste relazioni ti mettono a contatto, anche duro, con la vita e la vita, ricordiamolo, non sempre è generosa. Talvolta sa essere anche molto severa e dura, appunto come lo è l’ amore che fa soffrire. E allora che cosa festeggiamo a San Valentino? Un falso mito e soprattutto il trionfo della visione commerciale dell’ esistenza. Meglio farsi regali quando lo si desidera davvero e non ad una scadenza stabilità da altri”.

BV

Condividi sui Social!