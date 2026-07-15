San Severo. Tre feriti in agguato a un marocchino, colpiti di striscio anche due passanti

Sono tre le persone ferite nell’agguato avvenuto in piazza Allegato in pieno centro cittadino a San Severo. Due sarebbero passanti, estranei al litigio che sarebbe alla base dell’agguato. Stando a quanto si apprende, infatti, all’origine dell’aggressione a colpi di arma da fuoco ci sarebbe una lite tra il presunto autore dell’agguato, in via di identificazione, e un cittadino di nazionalità marocchina. Il litigio sarebbe iniziato ieri sera e proseguito questa mattina nella piazza centrale del paese, nei pressi di un bar. Durante il violento diverbio sarebbero stati esplosi i colpi di pistola. I due cittadini italiani feriti di striscio si trovavano lì vicino e al momento risulterebbero estranei al contesto del litigio. Almeno sette i colpi di arma da fuoco calibro 7.65 esplosi e repertati dai carabinieri. Il cittadino di nazionalità marocchina che sarebbe stato il vero bersaglio dell’agguato è attualmente ricoverato nell’ospedale di San Severo e le sue condizioni sarebbero gravi.



Pubblicato il 15 Luglio 2026