Doppio prestigioso appuntamento, quello organizzato dal Liceo Scientifico e Classico “Checchia Rispoli-Tondi” di San Severo, rientrante nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della sua fondazione, e in programma oggi e domani. Lo storico istituto scolastico, promotore e curatore dell’intera iniziativa, si apre alla Città nel solco della divulgazione e della celebrazione del genio artistico di Andrea Pazienza, geniale e poliedrico artista prematuramente scomparso nel 1988.

La due giorni di proiezioni rappresenta il momento culminante di un percorso di avvicinamento già avviato dallo stesso Liceo “Checchia Rispoli-Tondi”. Sabato 14 novembre scorso, infatti, si è tenuto un primo incontro preparatorio curato dall’istituto e rivolto a tutti gli studenti delle classi quinte, durante il quale Antonello Vigliaroli ha presentato la figura di Andrea Pazienza, ripercorrendone sia il percorso professionale che gli aspetti della vita privata, fornendo così ai ragazzi gli strumenti per comprendere appieno l’appuntamento del 28 novembre.

Oggi alle ore 18,30, presso la Biblioteca “Padre Benedetto Nardella” dei frati Cappuccini, sarà proiettato in anteprima regionale il documentario “Il murale di Andrea Pazienza. Un’opera in-attesa” di Rovero Impiglia, già vincitore del premio miglior documentario al festival CineOff di Ancona 2026.

Dopo i saluti istituzionali del fr. Antonio Tartaglia, guardiano del convento dei cappuccini di San Severo e della Prof.ssa Antonia Sallustio, Dirigente Scolastico del Liceo “Rispoli-Tondi”, la proiezione sarà preceduta da una presentazione a cui parteciperanno: il regista Rovero Impiglia e Giulio Troli, direttore del festival Cose da Paz! di San Benedetto del Tronto. L’incontro sarà aperto alla cittadinanza e moderato da Antonello Vigliaroli, ex alunno del liceo ed esperto di fumetto.

Il documentario, diretto da Rovero Impiglia, è stato realizzato in collaborazione con Mariella e Michele Pazienza, fratelli di Andrea, e vanta il supporto del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e della Mostra d’Oltremare di Napoli e il patrocinio di Marche Film Commission e Fondazione Marche Cultura. “Il Murale di Andrea Pazienza, un’opera in-attesa” racconta la storia poco conosciuta di una delle opere più straordinarie di Andrea Pazienza: il monumentale murale realizzato il 2 maggio 1987 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Attraverso testimonianze e preziosi materiali d’archivio, alcuni dei quali documentano l’eccezionale performance creativa di quel giorno, il film ripercorre la nascita dell’opera, la sua storia, il lungo periodo di oblio, il recupero e la successiva valorizzazione. La narrazione di un’opera unica e irripetibile e, attraverso di essa, il ritratto di Andrea Pazienza come artista totale, capace di spingersi ben oltre i confini del fumetto.



Pubblicato il 27 Novembre 2026