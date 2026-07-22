San Severo, intesa tra Questura, Asl e Comune contro la violenza di genere

È stato firmato il protocollo d’intesa tra questura di Foggia, Asl e Comune di

San Severo per le iniziative finalizzate al contrasto della violenza di genere. Il protocollo ha l’obiettivo di svolgere tutte quelle attività necessarie per favorire l’emersione del fenomeno, anche mediante l’adozione di iniziative volte a

facilitarne la denuncia da parte della vittima; garantire l’assistenza e la protezione alle vittime, prevenire atti di violenza attraverso azioni di sensibilizzazione, formazione e promozione di iniziative per diffondere la conoscenza delle

tematiche inerenti la violenza di genere e gli strumenti a tutela delle vittime.

“È un tema delicato da trattare sul quale c’è una grandissima, costante e quotidiana attenzione – ha sottolineato il questore Alfredo D’Agostino – . Attenzione che si esplica attraverso diverse iniziative di sensibilizzazione e nella creazione di condizioni ambientali ottimali per poter accogliere le donne vittime di violenza e propense a denunciare il fenomeno”. Tra le iniziative, infatti, c’è l’inaugurazione di una sala di audizione protetta all’interno del commissariato di polizia

di San Severo. “È una sala dedicata all’ascolto delle vittime di violenza. Una sala in cui si creino le condizioni ambientali ottimali e che creino una sorta di comfort zone per le vittime che vengono presso i nostri uffici per denunciare le patite

situazioni di minacce, aggressioni o violenza in genere” ha continuato il questore. “Il protocollo rappresenta un momento molto importante – ha rimarcato la direttrice dell’Asl Foggia Tiziana Di Matteo – che ci consente di rafforzare quella che è la rete sul territorio contro la violenza di genere”.



Pubblicato il 22 Luglio 2026