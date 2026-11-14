San Severo, bomba carta davanti a condominio

Un attentato dinamitardo e’ stato compiuto nella notte a San Severo. Una bomba e’ esplosa davanti all’ingresso di un palazzo nella zona di via Torremaggiore, provocando gravi danni al portone e seminando il panico tra i residenti. Nel condominio, dove vivono circa trenta famiglie, si trova anche la sede di un’impresa di costruzioni appartenente noti imprenditori, che per gli inquirenti potrebbe essere stata il l’obiettivo dell’azione criminale. L’esplosione e’ avvenuta intorno alle 2.30 della notte tra il 12 e il 13 novembre. Il fragore della deflagrazione e’ stato avvertito in diversi quartieri della citta’. A dare il via agli accertamenti sono stati i carabinieri della Compagnia di San Severo, intervenuti con tre pattuglie. I militari dell’Arma hanno eseguito un sopralluogo per raccogliere elementi utili alle indagini e verificare le circostanze dell’attentato. Al centro dell’attivita’ investigativa ci sono anche i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, dai quali potrebbero emergere particolari sui movimenti degli attentatori prima e dopo l’esplosione. Gli investigatori mantengono il riserbo sul movente. Una delle possibili chiavi di lettura dell’episodio e’ quella del racket delle estorsioni, con l’ordigno che potrebbe essere stato utilizzato per lanciare un avvertimento agli imprenditori.



Pubblicato il 14 Novembre 2026