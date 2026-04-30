San Pio “ritorna” nel suo Ospedale per rinnovare la missione di amore e cura

«Il “ritorno” di Padre Pio nel suo ospedale, martedì 5 maggio, in occasione del 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo, rappresenta un ritorno alle origini dell’Opera. Il Santo “ritorna” davanti alla sua Casa, che ha voluto e costruito con determinazione, per ricordare che ogni gesto di cura è, prima di tutto, un atto d’amore. Attorno a questo messaggio ci uniremo in preghiera: per gli ammalati, perché possano trovare nella medicina e nella ricerca, ma anche nella vicinanza di chi li assiste, la forza per affrontare la malattia; per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, affinché il loro lavoro sia espressione concreta di carità; e per l’intera comunità, perché questo anniversario diventi un rinnovato impegno a rendere la Casa Sollievo un luogo di speranza, dove il dolore trova conforto e la fede si traduce in azione».

Con queste parole padre Franco Moscone, presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, ha delineato il significato del corteo processionale che martedì 5 maggio, con partenza alle 9.30 dalla chiesa di San Pio, accompagnerà l’urna con le reliquie del Santo fino al pronao dell’ospedale, dando avvio alle celebrazioni per il settantesimo anniversario. Alle ore 11 sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, a presiedere la solenne Concelebrazione eucaristica, animata dal Coro Sant’Agnese di Piazza Navona di Roma, diretto dal maestro Paolo Teodori.

Al termine della celebrazione, l’urna con le reliquie di San Pio da Pietrelcina sarà riportata in processione nella chiesa a lui dedicata, chiudendo simbolicamente un momento di forte partecipazione religiosa e comunitaria legato alla storia dell’ospedale voluto dal Santo.



Pubblicato il 30 Aprile 2026