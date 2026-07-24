San Paolo di Civitate riscopre il torcinello tra gusto e identità

Cinque macellerie trasformate in altrettante tappe di un percorso gastronomico nel paese, recuperando la formula itinerante con cui la sagra mosse i primi passi negli anni Sessanta, e attorno degustazioni, laboratori, musica e iniziative culturali. San Paolo di Civitate dedicherà l’1 e 2 agosto due giornate al torcinello, specialità profondamente legata alla tradizione pastorale della Capitanata e a un mestiere che generazioni di macellai hanno continuato a tramandare, con una manifestazione che quest’anno cambia formula e riporta l’assaggio direttamente nei luoghi in cui il prodotto viene preparato. Il programma di “Il Torcinello – Tradizione e Gusto Sanpaolese” è stato presentato nella Sala consiliare del Comune, che promuove l’iniziativa con il patrocinio di Puglia Promozione e la collaborazione di One Eventi. Al centro resta una preparazione ottenuta dalle interiora di agnello, selezionate e avvolte nel budello secondo una lavorazione che affonda le proprie radici nella cucina di recupero e che nel centro dell’Alto Tavoliere è diventata nel tempo uno degli elementi più riconoscibili della gastronomia locale.

«Il torcinello rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra identità – ha dichiarato il sindaco Costantino Rubino – Attraverso questa manifestazione vogliamo valorizzare un patrimonio che appartiene alla nostra cultura, promuovendo al tempo stesso il territorio. La due giorni raccoglie sul territorio migliaia di persone muovendo una grossa economia all’interno del centro urbano, grazie al lavoro di promozione e valorizzazione egregiamente svolto dalla Pro Loco, anche per questo non abbiamo voluto interrompere la tradizione dell’evento, come Amministrazione non vogliamo sostituirci a nessuno ma abbiamo il dovere di continuare a promuovere e valorizzare quello che è un prodotto tipico e storico del nostro territorio».

A raccontare il rapporto viscerale che lega i sanpaolesi al torcinello è stato l’assessore alle Attività Produttive Ivan De Santo, che ha evocato i ricordi dell’infanzia, quando la nonna preparava i torcinelli in casa. «Il torcinello sta a San Paolo come i sanpaolesi stanno alla propria terra. In ogni casa si preparava questa prelibatezza, che è un prodotto molto particolare e non facile da assemblare, potremmo dire che è una vera e propria arte, oggi portata avanti dai macellai. È una tradizione che si perde nella notte dei tempi… qui a San Paolo dagli anni ‘60 è stata data un’importanza maggiore al torcinello con l’istituzione della sagra che ne ha ufficializzato il valore». L’assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica Pasquale Volgarino ha evidenziato il grande lavoro messo in campo in poco tempo: «Quando, il 10 giugno, abbiamo appreso che l’evento rischiava di non essere realizzato, ci siamo subito messi al lavoro per assicurarne la continuità». Anche il presidente del Consiglio Comunale Arduino Orziero ha ribadito il grande valore identitario, culturale ed economico dell’evento. Salvatore Di Matteo (founder di One Eventi), che ha contribuito alla realizzazione della due giorni, ha presentato il programma spiegando che la principale novità consiste nel format itinerante che riprende la tradizione originaria risalente agli anni ’60. Sarà possibile, quindi, degustare i torcinelli nello spazio antistante le cinque macellerie coinvolte, quelle di Mario Di Virgilio, Michele Liuzzi, Franco Pignatelli, Franco Venditti e Leonardo Liuzzi. «Abbiamo costruito un format capace di unire degustazione, cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza che permetta di conoscere non solo il torcinello in versione street food, ma anche la storia, le persone e le tradizioni che rendono unico questo prodotto», ha affermato Di Matteo, sottolineando il lavoro eccezionale dei macellai, che ha definito artigiani della carne. A sottolineare l’importanza del lavoro di squadra è stato il macellaio Leonardo Liuzzi: «Le cinque macellerie insieme all’Amministrazione si sono prodigate per dare continuità alla manifestazione e valorizzare il torcinello».

Nelle due giornate il percorso gastronomico sarà accompagnato da laboratori esperienziali, momenti di approfondimento, spettacoli e musica dal vivo. Tra gli appuntamenti figura la “Torcinello Experience”, ospitata nel Chiostro del Museo Archeologico e dedicata all’abbinamento tra la specialità sanpaolese e gli spumanti. Sabato 1 agosto anche il Museo Archeologico entrerà nel programma con un’apertura straordinaria dalle 18 alle 21, aggiungendo alla dimensione gastronomica la possibilità di conoscere il patrimonio storico del territorio. Una formula che prova così a tenere insieme il prodotto simbolo della tavola sanpaolese, il mestiere dei macellai e i luoghi della città da cui quella tradizione continua a essere raccontata.



Pubblicato il 24 Luglio 2026